Ришон Холмс: «Я никогда не поднял бы руку на сына»

Центровой Ришон Холмс ответил на обвинения бывшей жены в том, что он ударил их 6-летнего сына.

«Я никогда не отвечаю на обвинения, но когда дело касается моего сына, я обязан сказать.

Нужно быть чертовски глупым, чтобы поверить этим обвинениям. Мое сердце бьется ради моего сына. Я живу ради того, чтобы видеть его счастливым, и никогда не поднял бы руку, чтобы навредить ему», – заявил Холмс.

Холмс пропускает конец сезона-2021/22, поскольку судится с бывшей женой за права опеки над сыном. Аллексис Холмс утверждает, что в феврале этого года баскетболист ударил сына по голове, что вызвало кровотечение.

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