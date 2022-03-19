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    Ришон Холмс пропустит остаток сезона-2021/22 по личным причинам

    Теги Сакраменто НБА Ришон Холмс Монте Макнэр Баскетбол

    Бигмен «Сакраменто» Ришон Холмс пропустит оставшиеся матчи сезона-2021/22 по личным причинам.

    «Ришон – один из ключевых игроков нашей команды, он очень важен для нашего успеха. Мы полностью поддерживаем Ришона и ждем, когда снова увидим его на площадке в новом сезоне», – заявил генменеджер «Кингз» Монте Макнэр.

    В третьем сезоне в составе «Сакраменто» Холмс принял участие в 45 матчах, набирая в среднем по 10,4 очка, 7,0 подбора и 1,1 передачи.

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