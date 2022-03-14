Куинн Снайдер может сменить Грегга Поповича на посту главного тренера «Сан-Антонио»

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович может покинуть свой пост в ближайшее время.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, главным кандидатом на замену Поповичу является Куин Снайдер, который возглавляет «Юту» с 2014 года.
Под руководством Снайдера команда «Джазз» пять раз подряд выходили в плей-офф и продолжают занимать высокие позиции в турнирной таблице.
Недавняя победа над «Ютой» стала 1336-й в карьере Поповича. 73-летний специалист ранее делил с Доном Нельсоном (1335) 1-е место в истории лиги.