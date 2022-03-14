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    Куинн Снайдер может сменить Грегга Поповича на посту главного тренера «Сан-Антонио»

    Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Юта Куин Снайдер Баскетбол

    Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович может покинуть свой пост в ближайшее время.

    Как сообщает инсайдер Марк Стейн, главным кандидатом на замену Поповичу является Куин Снайдер, который возглавляет «Юту» с 2014 года.

    Под руководством Снайдера команда «Джазз» пять раз подряд выходили в плей-офф и продолжают занимать высокие позиции в турнирной таблице.

    Недавняя победа над «Ютой» стала 1336-й в карьере Поповича. 73-летний специалист ранее делил с Доном Нельсоном (1335) 1-е место в истории лиги.

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