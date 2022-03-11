Никита Михайловский вернется из «Тасмании» в «Автодор»

Защитник Никита Михайловский (21 год, 201 см) договорился о расторжении контракта с австралийской «Тасманией».

Михайловский возвращается в Россию, где права на игрока принадлежат саратовскому .

Михайловский перешел в «Тасманию» в межсезонье-2021. Россиянин принял участие всего в 2 матчах за команду, средние показатели за 3,5 минуты составили 1,0 очка при 1,0 потери за игру.

Никита не выходил на площадку с 30 января.

В сезоне-2020/21 Михайловский во второй раз был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 8,5 очка, 2,7 подбора и 1,0 передачи за 18,3 минуты на площадке.

Михайловский переходил в австралийский клуб в рамках программы NBL Next Star, которая помогает иностранным талантливым игрокам развиваться в чемпионате NBL с целью продолжения карьеры в НБА.

Никита Михайловский едет в Австралию. Где его заметили? Будет ли играть? Вернется ли он в Саратов?