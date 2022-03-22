Инсайдер Дэйв Макменамин: «Леброн не ставит крест на этом сезоне»

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин считает, что форвард верит в шансы команды на успешное выступление в сезоне-2021/22.

В понедельник «Лейкерс» обыграли «Кливленд» (131:120) в гостях, Леброн оформил трипл-дабл.

«Я вижу, что Леброн находит прелесть в трудностях этого сезона, продолжает любить игру, несмотря на все проблемы. И такой момент. Леброн не ставит крест на этом сезоне. На прошлой неделе была большая победа в Торонто, и Леброн мог бы пропустить субботу, но для него было важно сыграть и показать, что он привержен команде и тому, чего она может достичь в оставшееся до конца чемпионата время», – рассказал Макменамин.

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