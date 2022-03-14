Лига чемпионов. «Людвигсбург» примет «Галатасарай», «Страсбург» встретится с «Фалько»

В понедельник, 14 марта, в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов пройдут два матча.
Немецкий «Людвигсбург» примет турецкий «Галатасарай», французский «Страсбург» дома встретится с венгерским «Фалько».
Лига чемпионов
Групповой этап
Группа I
Людвигсбург Германия – Галатасарай Турция
14 марта. 22:00
Положение команд: Хапоэль Холон Израиль – 2-2, Дижон – 2-1, Людвигсбург Германия – 1-1, Галатасарай Турция – 1-2.
Группа L
Страсбург Франция – Фалько Венгрия
14 марта. 22:00
Положение команд: Тенерифе Испания – 3-0, Страсбург Франция – 2-2, Ритас Литва – 2-2, Фалько Венгрия – 0-3.
Группа J
Положение команд: Манреса Испания – 3-1, Тофаш Турция – 3-0, Дарушафака Турция – 1-2, Тревизо Италия – 0-4.
Группа K
Положение команд: Клуж Румыния – 3-1, Малага Испания – 2-2, Прометей – 2-1, Остенде – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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