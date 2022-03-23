Зайон Уильямсон опубликовал видео с потрясающим данком на тренировке

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон, пропускающий сезон из-за травмы, опубликовал видео, на котором он во время тренировки вколачивает сверху с навесом от щита и переводом мяча между ног.

Два дня назад инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Уильямсон не вернется в строй в нынешнем сезоне. Тем не менее игрок продолжает тренироваться и восстанавливаться от травмы.

В нынешнем сезоне форвард не провел ни одного матча за «Пеликанс» из-за повреждения стопы.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы