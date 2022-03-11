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Sports.ru NBA

    Опубликовано фото Зайона Уильямсона на тренировке «Пеликанс»

    Теги Новый Орлеан НБА фото Зайон Уильямсон Баскетбол

    В сети появилась фотография форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона на тренировке команды.

    Ранее сообщалось, что Зайон вернулся в расположение клуба.

    Уильямсон добился прогресса в реабилитации после травмы и был допущен к тренировкам. Игрок провел несколько месяцев в Портленде во время восстановления.

    В нынешнем сезоне форвард не привел ни одного матча за «Пеликанс» из-за повреждения стопы.

    Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы

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