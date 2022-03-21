Димитрис Итудис и Александр Хоменко посетили матч хоккейного ЦСКА

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Баскетбольный клуб ЦСКА представил видеосюжет, который рассказывает о походе бывшего главного тренера команды Димитриса Итудиса и защитника Александра Хоменко на матч Континентальной хоккейной лиги.

Итудис и Хоменко посетили игру хоккейного ЦСКА против «Динамо» в рамках плей-офф КХЛ, которая состоялась 19 марта. Армейцы одержали победу 4:2 во втором матче серии, порадовав своих баскетбольных коллег.

«Стараюсь взглянуть на игру с позиции тренера. Хоккей очень интересен для болельщика, но не менее – для тренера. Как проводятся замены, как скауты с верхотуры взаимодействуют со скамейкой. Все это очень увлекательно», – отметил Итудис, который недавно покинул московский клуб и возглавил сборную Греции.

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