Шон Килпатрик завершит сезон в «Сарагосе»

Бывший игрок НБА Шон Килпатрик и испанская заключили соглашение до конца текущего сезона, сообщает Eurohoops.

Американский атакующий защитник выступал за иерусалимский . В 19 матчах за команду он набирал в среднем 10,4 очка, 3,3 подбора и 1,8 передачи. «Хапоэль» официально объявил о переходе игрока в другую команду.

Килпатрик провел четыре сезона в НБА (2014-2018), выступая за «Миннесоту», «Бруклин», «Денвер», «Милуоки», «Чикаго» и «Клипперс».

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