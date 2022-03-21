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    Малик Монк: «Опытные игроки «Лейкерс» орут на новичков, обвиняя в ошибках»

    Теги Лейкерс НБА Малик Монк Остин Ривз Баскетбол

    Защитник «Лейкерс» Малик Монк рассказал о том, что молодым игрокам команды периодически достается от ветеранов.

    «Парни переживают взлеты и падения. Где-то впадают в свойственный новичкам ступор. Опытные игроки орут на них, обвиняя в ошибках. В любой ситуации, это твоя ошибка, потому что они все знают, а ты нет, и когда сделал что-то не так, то приходится мириться. Приходится иметь с этим дело. Я разговариваю с Остином Ривзом почти каждый день», – заявил Монк.

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