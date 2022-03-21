Губернатор Самарской области – о победе «Самары» в Кубке России-2022: «Точно увидим команду в Единой лиге ВТБ!»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после победы «Самары» в финале Кубка России-2022 заявил, что команда станет участником Единой лиги ВТБ-2022/23.

«У соперников в первой половине залетало всё, но защита, характер, воля к победе – залог нашего успеха. Я счастлив! Еще и «Крылья советов» выиграли! Увидим ли «Самару» в Лиге ВТБ? Точно увидим! Во всяком случае, в лиге, где будут играть лучшие клубы страны!» – сказал Азаров информационному порталу Metaratings.

«Самара» обыграла в финале Кубка «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» и стала победителем турнира во второй раз (первый трофей – в 2020 году).

В последние сезоны команда успешно выступает в Суперлиге, дважды став ее чемпионом (2019 и 2021 годы).

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