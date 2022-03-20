«Самара» – обладатель Кубка России-2021/22

Баскетбольный клуб стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

После первого матча финальной серии команда уступала «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» со счетом 71:74. В ответной игре попадание Максима Шелекето на последней секунде обеспечило «Самаре» победу в матче (80:75) и в серии.

35-летний Шелекето набрал 23 очка и совершил 8 подборов, став самым результативным решающего матча.

«Самара» выигрывает во второй раз. Первый трофей был завоеван в 2020 году.

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