Кубок России. В финале «Самара» сыграет с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», в серии за 3-е место «Руна» встретится с «Новосибирском»

В воскресенье, 20 марта, пройдут ответные матчи финальной серии Кубка России между «Самарой» и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», а также серии за 3-е место «Руна» – «Новосибирск».

В первых матчах «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» обыграл «Самару» со счетом 74:71, разгромила – 86:62.

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» – действующий обладатель Кубка России, «Самара» – действующий чемпион Суперлиги и победитель Кубка двухлетней давности.

Финал

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20 марта. 17.00

Первый матч – 71:74

Серия за 3-е место

Руна – Новосибирск

20 марта. 19.30

Первый матч – 86:62

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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