Андрей Ватутин: «Искренне рад за Димитриса. Руководить сборной своей страны – большая честь и огромная ответственность»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Греции и объяснил решение клуба согласовать запрос Греческой федерации баскетбола.

«Прежде всего, искренне рад за Димитриса. Руководить сборной своей страны – большая честь и огромная ответственность. Своей работой на протяжении многих лет, в том числе, в течение восьми сезонов в ЦСКА, тренер Итудис заслужил это приглашение, и теперь ему предстоит возглавить команду с большим количеством классных игроков и со славной историей.

Да, это будет означать, что Димитрис пропустит часть подготовительного периода нашего клуба к следующему сезону. Но на наше решение повлияли несколько факторов. Во-первых, в этот непростой период для всего мира, когда тяжело предсказывать события, клубные перспективы и хоть как-то контролировать происходящее даже на уровне баскетбольного сообщества, хочется внести свою скромную лепту в стабильность.

Во-вторых, я знаю, насколько важной является эта работа для Димитриса, и таким образом нам хочется выразить ему огромную благодарность как за все победы с ЦСКА в предыдущие годы, так и за желание остаться и усердно работать с командой сейчас, в сложное время для клуба.

В-третьих, мы почувствовали большой интерес, уважение и тактичное отношение к вопросу со стороны Греческой федерации баскетбола и, в частности, ее президента Вангелиса Лиолиоса, который лично приезжал в Москву на переговоры по этому вопросу.

Искренне желаем Димитрису и сборной Греции больших успехов на чемпионате Европы», – сказал Ватутин.

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