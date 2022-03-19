Горан Драгич: «Дончич легко может набрать 60 очков за матч, если не будет играть на партнеров»

Разыгрывающий оценил способности своего соотечественника из .

«Если Лука начинает забрасывать свои броски с отшагиванием, то остановить его практически невозможно. Дончич легко может набрать 60 очков за матч, так что вам приходится защищаться против него. Но когда уделяешь ему много внимания, он находит отрытых партнеров. Вам приходится постоянно меняться. Играть против него очень непросто», – заявил Драгич.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали