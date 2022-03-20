Наверх
Sports.ru NBA

    Скотти Барнс – о сравнении с Леброном Джеймсом: «В детстве я был большим поклонником Кобе Брайанта»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант Торонто НБА Скотти Барнс Баскетбол

    Форвард «Торонто» Скотти Барнс ответил на сравнение со звездным игроком «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

    «В детстве я был большим поклонником Кобе Брайанта. Разумеется, Леброн тоже многое сделал в этой игре. Это будущий Член зала славы, великий атлет, очень важен для своей команды. Конечно, его игра повлияла на меня и на многих игроков», – сказал Барнс.

    Новичок «Рэпторз» набрал 31 очка и совершил 17 подборов в матче с «Лейкерс» (123:128). Оба показателя стали лучшими в карьере молодого баскетболиста.

    После матча Джеймс заявил, что не удивлен успехам Барнса, так как давно видел в нем потенциал стать особенным игроком.

    Итоги NCAA-2022: Гонзага на вершине, Джонни Дэвис – лучший, Банкеро опередил всех новичков

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные