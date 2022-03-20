Скотти Барнс – о сравнении с Леброном Джеймсом: «В детстве я был большим поклонником Кобе Брайанта»

Форвард «Торонто» Скотти Барнс ответил на сравнение со звездным игроком «Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«В детстве я был большим поклонником Кобе Брайанта. Разумеется, Леброн тоже многое сделал в этой игре. Это будущий Член зала славы, великий атлет, очень важен для своей команды. Конечно, его игра повлияла на меня и на многих игроков», – сказал Барнс.
Новичок «Рэпторз» набрал 31 очка и совершил 17 подборов в матче с «Лейкерс» (123:128). Оба показателя стали лучшими в карьере молодого баскетболиста.
После матча Джеймс заявил, что не удивлен успехам Барнса, так как давно видел в нем потенциал стать особенным игроком.
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