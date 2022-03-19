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    Джон Коллинз пропустит как минимум 10 дней из-за травмы

    Теги травмы Атланта НБА Джон Коллинз Баскетбол

    Тяжелый форвард «Атланты» Джон Коллинз перенесет нехирургическую процедуру на правой стопе, состояние игрока оценят через 10-14 дней, сообщает пресс-служба клуба.

    Коллинз выбыл из строя из-за разрыва плантарной фасциии правой стопы и повреждения безымянного пальца правой руки. Форвард будет носить повязку на пальце до конца сезона.

    В нынешнем сезоне 24-летний Коллинз набирает 16,2 очка, 7,8 подбора, 1,8 передачи и 1,0 блок-шота в среднем за игру.

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