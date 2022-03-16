«Реал» пожертвовал миллион евро в помощь беженцам с Украины

Мадридский «Реал» пожертвовал один миллион евро в рамках кампании «Все с Украиной», запущенной 5 марта Фондом «Реал Мадрид», для оказания помощи беженцам с Украины.

Средства будут направлены Красному Кресту и Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также другим организациям, с которыми на протяжении многих лет сотрудничает Фонд «Реал Мадрид».

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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