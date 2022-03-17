Деян Парежанин: «В последние две минуты овертайма «Астана» потеряла концентрацию»

Теги Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

И.о. главного тренера «Астаны» Деян Парежанин назвал причину поражения казахстанской команды от «Цмоки-Минска» в домашнем матче Лиги ВТБ (64:65 ОТ).

«Поздравляю «Цмоки-Минск» с победой. Также хочу отметить хорошую защиту своей команды.

В первой половине играли без энергии. Во второй половине наладили игру в защите и контролировали трехсекундную зону. Но в последние две минуты овертайма потеряли концентрацию, что привело к поражению», – сказал Парежанин.

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