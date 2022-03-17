Ростислав Вергун: «За два месяца у «Цмоки-Минска» было три матча, а теперь за 11 дней должны провести сразу четыре»

Главный тренер после гостевой победы над «Астаной» (65:64 ОТ) посетовал на сложный график белорусской команды.

«Поздравляю свою команду с успехом. Сейчас каждая победа на весь золота, особенно для этого состава. Очень сложно играть, когда за два месяца у нас было три матча, а теперь за 11 дней должны провести сразу четыре.

Спасибо «Астане» за игру, за прием. Очень сложно играть два матча подряд, и я думаю, что им тоже не было просто. По-моему, сегодня встречались команды одного уровня, и нам повезло чуть больше. Попытаемся выйти в плей-офф», – сказал Вергун.

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