«Астана» объявила об отставке главного тренера Дарко Руссо

Теги отставки Единая лига ВТБ Астана Дарко Руссо чемпионат Казахстана Баскетбол

«Астана» объявила о расторжении контракта с главным тренером Дарко Руссо по обоюдному желанию.

59-летний сербский специалист возглавил казахстанский клуб прошлым летом. Под его руководством «Астана» в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ одержала 3 победы в 12 матчах.

В воскресенье «Астана» уступила «Цмоки-Минску».

Исполнять обязанности главного тренера в сегодняшнем матче против «Цмоки» будет Деян Парежанин.

Топ-клубы Лиги ВТБ снова и снова забирают лидеров у бедных команд. Это убивает интерес к регулярке 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные