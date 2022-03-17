«Астана» объявила об отставке главного тренера Дарко Руссо

объявила о расторжении контракта с главным тренером по обоюдному желанию.

59-летний сербский специалист возглавил казахстанский клуб прошлым летом. Под его руководством «Астана» в нынешнем розыгрыше лиги ВТБ одержала 3 победы в 12 матчах.

В воскресенье «Астана» уступила «Цмоки-Минску».

Исполнять обязанности главного тренера в сегодняшнем матче против «Цмоки» будет Деян Парежанин.

Топ-клубы Лиги ВТБ снова и снова забирают лидеров у бедных команд. Это убивает интерес к регулярке