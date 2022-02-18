Наверх
Sports.ru NBA

    В руководстве «Никс» считают Тома Тибодо виновником неудачного сезона

    Теги Нью-Йорк НБА Том Тибодо Баскетбол

    Главный тренер «Никс» Том Тибодо может лишиться работы.

    Как сообщает SNY со ссылкой на источники, влиятельный вице-президент «Нью-Йорка» Уильям Уэсли в разговорах с владельцем клуба Джеймсом Доланом возлагает вину за неудачное выступление в сезоне-2021/22 на Тибодо.

    «Нью-Йорк» в последнем на сегодня матче с «Бруклином» потерпел поражение, растеряв по ходу преимущество в 28 очков.

    Вернувшиеся в прошлом сезоне НБА в плей-офф «Никс» на данный момент занимают 12-место на Востоке с результатом 25-34.

    В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные