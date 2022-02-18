В руководстве «Никс» считают Тома Тибодо виновником неудачного сезона

Главный тренер «Никс» может лишиться работы.

Как сообщает SNY со ссылкой на источники, влиятельный вице-президент Уильям Уэсли в разговорах с владельцем клуба Джеймсом Доланом возлагает вину за неудачное выступление в сезоне-2021/22 на Тибодо.

«Нью-Йорк» в последнем на сегодня матче с «Бруклином» потерпел поражение, растеряв по ходу преимущество в 28 очков.

Вернувшиеся в прошлом сезоне НБА в плей-офф «Никс» на данный момент занимают 12-место на Востоке с результатом 25-34.

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