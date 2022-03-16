Квентин Ричардсон – о поражениях «Нью-Йорка»: «Том Тибодо остался собой, но команда изменилась, поэтому произошел спад»

Бывший игрок НБА Квентин Ричардсон назвал причины неудачного выступления в нынешнем сезоне.

«Очевидно, Том Тибодо заслуживает некоторой критики, но я считаю, что это зашло слишком далеко. Я имею в виду, вы должны помнить, что этот парень почти выиграл награду Лучшему тренеру года. Его постоянно хвалили за те изменение, которые он сделал в «Никс». Этот сезон проходит по-другому не только из-за него. Мой опыт в качестве игрока подсказывает, что Тибодо был последователен во всем, как тренер и как человек. Окружающие тоже могли это заметить.

Одна из главных причин – отсутствие Деррика Роуза. Мы знаем, как много он значил для успеха команды в прошлом году, как он им помог. Также я считаю, что некоторые приобретения не сработали так, как они рассчитывали. На самом деле, это не зависит от тренера. Его работа – тренировать команду и оставаться собой. Он остался собой, но команда изменилась, поэтому произошел спад», – сказал Ричардсон.

В нынешнем сезоне «Нью-Йорк» с показателями 28-40 находится на 12 месте в Восточной конференции. В прошлом сезоне команда вышла в плей-офф впервые за несколько лет.

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