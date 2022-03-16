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    Джейден Макдэниэлс пропустит как минимум 2 недели из-за растяжения связок

    Теги травмы Миннесота НБА Джейден Макдэниэлс Баскетбол

    Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс выбыл из строя на неопределенный срок из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

    Макдэниэлс покинул площадку в четвертой четверти матча против «Сан-Антонио» в понедельник из-за повреждения. По словам команды, врачи оценят состояние игрока через две недели.

    Макдэниэлс проводит второй сезон в лиге, набирая 9,4 очка и 4,3 подбора в среднем за матч. «Миннесота» занимает седьмое место в Западной конференции с показателями 40-30.

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