Джейден Макдэниэлс пропустит как минимум 2 недели из-за растяжения связок

Форвард «Миннесоты» выбыл из строя на неопределенный срок из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

Макдэниэлс покинул площадку в четвертой четверти матча против «Сан-Антонио» в понедельник из-за повреждения. По словам команды, врачи оценят состояние игрока через две недели.

Макдэниэлс проводит второй сезон в лиге, набирая 9,4 очка и 4,3 подбора в среднем за матч. «Миннесота» занимает седьмое место в Западной конференции с показателями 40-30.

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