Билли Бэрон вернулся в «Зенит»

Американский защитник вернулся в расположение «Зенита».

Бэрон будет в заявке санкт-петербургской команды на сегодняшний матч лиги ВТБ с ЦСКА.

ранее разрешил всем легионерам клуба вернуться в родные страны, все они воспользовались этой возможностью.

В 10 матчах Единой лиги ВТБ Бэрон набирает 15,5 очка, 1,9 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру. В феврале 31-летний баскетболист выиграл конкурс 3-очковых на Матче звезд Лиги.

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