Джордан Мики вернулся в «Зенит»

Американский бигмен вернулся в расположение .

В понедельник «Зенит» объявил о возвращении в команду пяти легионеров: Матеуша Понитки (Польша), Джордана Лойда, Билли Бэрона, Тайсона Картера и Алекса Пойтресса (все – США).

Из легионеров сине-бело-голубые потеряли литовцев Артураса Гудайтиса и Миндаугаса Кузминскаса, а также двух американцев – Коннера Фрэнкэмпа и Шабазза Напьера.

Ранее петербургский клуб разрешил легионерам вернуться в родные страны, все они воспользовались этой возможностью.

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