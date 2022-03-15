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    Крис Бруссард: «Леброн Джеймс старается показать пример своей команде, отчаянно пытается победить и попасть в плей-ин»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

    Эксперт Fox Sports Крис Бруссард отметил характер лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.

    «Я вижу в нем больше желания бороться, чем разочарования. Уверен, он разочарован. Я вижу парня, который старается показать пример своей команде, который отчаянно пытается победить и попасть в плей-ин. Леброн не уходит в сторону, и мне это нравится», – заявил Бруссард.

    В нынешнем сезоне 37-летний Джеймс находится на втором месте в НБА по результативности, набирая 29,7 очка в среднем за игру. В последних матчах он неоднократно проявлял недовольство происходящим на площадке.

    «Лейкерс» занимают девятую строчку в таблице Западной конференции и борются за попадание в плей-ин.

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