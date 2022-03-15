Крис Бруссард: «Леброн Джеймс старается показать пример своей команде, отчаянно пытается победить и попасть в плей-ин»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард отметил характер лидера .

«Я вижу в нем больше желания бороться, чем разочарования. Уверен, он разочарован. Я вижу парня, который старается показать пример своей команде, который отчаянно пытается победить и попасть в плей-ин. Леброн не уходит в сторону, и мне это нравится», – заявил Бруссард.

В нынешнем сезоне 37-летний Джеймс находится на втором месте в по результативности, набирая 29,7 очка в среднем за игру. В последних матчах он неоднократно проявлял недовольство происходящим на площадке.

«Лейкерс» занимают девятую строчку в таблице Западной конференции и борются за попадание в плей-ин.