«Селтикс» подпишут 2-летний контракт с Ником Стаускасом

заключит 2-летний контракт с защитником Ником Стаускасом (28 лет, 198 см).

Соглашение рассчитано на оставшуюся часть текущего чемпионата и сезон-2022/23.

Стаускас на этой неделе набрал в сумме 100 очков в двух матчах G-лиги в рамках бэк-ту-бэка, представляя фарм-команду «Денвера».

Средние показатели 8-го номера драфта-2014 в составляют 6,8 очка, 2,1 подбора и 1,5 передачи за игру.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче