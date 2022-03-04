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    «Селтикс» подпишут 2-летний контракт с Ником Стаускасом

    Теги переходы Бостон НБА G-лига Ник Стаускас Баскетбол

    «Бостон» заключит 2-летний контракт с защитником Ником Стаускасом (28 лет, 198 см).

    Соглашение рассчитано на оставшуюся часть текущего чемпионата и сезон-2022/23.

    Стаускас на этой неделе набрал в сумме 100 очков в двух матчах G-лиги в рамках бэк-ту-бэка, представляя фарм-команду «Денвера».

    Средние показатели 8-го номера драфта-2014 в НБА составляют 6,8 очка, 2,1 подбора и 1,5 передачи за игру.

    Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

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