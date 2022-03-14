Казис Максвитис: «В ближайшие несколько лет у российского баскетбола будут проблемы»

Бывший главный тренер пермской «Пармы» Казис Максвитис заявил, что российские клубы ждут серьезные проблемы.
«У российских клубов очень неприятная ситуация, потому что все их бюджеты планируются в рублях.
Я думаю, что в ближайшие несколько лет у российского баскетбола будут проблемы. Будут проблемы с финансированием, а также с международными турнирами», – сказал литовский специалист.
Максвитис, который также руководит сборной Литвы, не вернулся в Россию после февральского окна квалификации чемпионата мира-2023.
Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие
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