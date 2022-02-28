Валерий Лиходей: «Надеемся, что все это сон, а завтра все проснутся, и все будет так, как было»

Форвард прокомментировал решение главного тренера команды не возвращаться в Россию из-за событий в Украине.

«Конечно, учитывая все то, что каждый день происходит, что постоянно появляются какие-то новости, уже ничего не удивляет. С каждым днем все больше шокирующих известий. Ждешь уже абсолютно всего.

Как мы восприняли, что главный тренер не вернулся? Мы надеемся, что все это сон, а завтра все проснутся, и ничего этого нет, и все будет так, как было. Тяжело, конечно, все то, что происходит вокруг спорта в последние дни. Что нам остается делать? Живем в режиме онлайн и постоянно ждем новостей. Каждую минуту что-то новенькое вылезает, но ничего позитивного. Тренируемся сейчас, ждем игр. В расположении команда сейчас все, кроме главного тренера.

Сейчас ведь по тому, как развивается ситуация, все легионеры могут разъехаться из наших команд, и чемпионат лиги клубы будут доигрывать российскими баскетболистами. Есть такое чувство.

Что касается решения приостановить выступление наших клубов в этом турнире и еврокубке, то все понятно, все ясно. То есть приостановили до дальнейших разбирательств. Что ж, будем смотреть, как в дальнейшем будут решаться вопросы. Может быть, что-то прояснится и все восстановится. А если не прояснится, то тогда доигрывать чемпионат страны. Можно тогда пару команд из Суперлиги в Единую лигу взять, чтобы интереснее было», — сказал Лиходей.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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