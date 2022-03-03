Вячеслав Шушаков может возглавить «Парму-Париматч»

Старший тренер -Париматч» (49 лет) может возглавить команду после ухода , сообщает Metaratings.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Главный тренер «Пармы» Максвитис покинул Россию вместе со всеми легионерами команды из-за событий на Украине.

«В нынешних обстоятельствах я не мог поступить иначе. Я не вернусь в Пермь. Меня ждут финансовые потери, но это не главное. Я следовал своему сердцу», – заявил литовский специалист.

Максвитис руководил пермской командой с 2019 года. До него пост главного тренера занимал Шушаков.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов