Еврокубок. «Литкабелис» – «Партизан», «Бурк» сыграет с «Валенсией» и другие матчи

В среду, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка-2021/22 состоятся четыре матча.

Литовский «Литкабелис» примет сербский «Партизан», французский «Бурк» дома сыграет с испанской «Валенсией».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Ховентуд Испания - 11-2, Партизан Сербия - 9-4, Локомотив-Кубань Россия - 8-4, Метрополитан Франция – 8-5, Андорра Испания - 7-6, Литкабелис Литва - 6-6, Тюрк Телеком Турция - 6-7, Гамбург Германия - 5-7, Шленск Польша - 2-10, Тренто Италия - 1-12.

Группа В

Положение команд: Гран-Канария Испания - 9-4, Валенсия Испания - 9-4, Будучность Черногория - 8-5, Венеция Италия - 7-5, Виртус Италия - 7-6, Ульм Германия - 6-7, Цедевита-Олимпия Словения - 5-7, Бурк Франция - 5-8, Бурсаспор Турция - 4-8, Промитеас Греция – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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