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    «Бакс» потеряли Деандре Бембри до конца сезона из-за разрыва связок колена

    Теги травмы Милуоки НБА Деандре Бембри Баскетбол

    Легкий форвард «Бакс» Деандре Бембри выбыл на длительный срок из-за травмы колена.

    У Бембри диагностирован разрыв крестообразной и внутренней боковой связок правого колена. В ближайшие дни 27-летний баскетболист перенесет операцию.

    Бембри получил травму в субботу во время матча против «Голден Стэйт».

    Деандре присоединился к «Милуоки» по ходу сезона и успел провести за команду 8 игр. Средние показатели – 0,8 очка и 1,4 подбора.

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