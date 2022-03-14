«Бакс» потеряли Деандре Бембри до конца сезона из-за разрыва связок колена

Легкий форвард «Бакс» Деандре Бембри выбыл на длительный срок из-за травмы колена.

У Бембри диагностирован разрыв крестообразной и внутренней боковой связок правого колена. В ближайшие дни 27-летний баскетболист перенесет операцию.

Бембри получил травму в субботу во время матча против «Голден Стэйт».

Деандре присоединился к по ходу сезона и успел провести за команду 8 игр. Средние показатели – 0,8 очка и 1,4 подбора.

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