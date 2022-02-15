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    «Милуоки» подпишет Деандре Бембри до конца сезона

    Теги Милуоки Бруклин НБА Горан Драгич Деандре Бембри Баскетбол

    «Милуоки» подпишет контракт до конца сезона с форвардом Деандре Бембри (27 лет,196 см).

    В нынешнем сезоне Бембри выступал за «Бруклин» и набирал 5,8 очка и 3,2 подбора в среднем за игру. «Нетс» отчислили игрока, чтобы освободить дополнительное место в составе для оформления обмена с участием Джеймса Хардена и Бена Симмонса.

    После приобретения Бембри «Бакс» смогут подписать еще двух игроков из числа свободных агентов. Одной из целей команды является защитник Горан Драгич, который будет отчислен из «Сан-Антонио» в ближайшее время.

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