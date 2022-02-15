«Милуоки» подпишет Деандре Бембри до конца сезона

подпишет контракт до конца сезона с форвардом Деандре Бембри (27 лет,196 см).

В нынешнем сезоне Бембри выступал за и набирал 5,8 очка и 3,2 подбора в среднем за игру. «Нетс» отчислили игрока, чтобы освободить дополнительное место в составе для оформления обмена с участием Джеймса Хардена и Бена Симмонса.

После приобретения Бембри «Бакс» смогут подписать еще двух игроков из числа свободных агентов. Одной из целей команды является защитник , который будет отчислен из «Сан-Антонио» в ближайшее время.