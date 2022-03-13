Владислав Коновалов: «Парме» удалось найти баланс атаки изнутри и снаружи»

И.о. главного тренера Владислав Коновалов заявил, что одержала заслуженную победу в домашнем матче Лиги ВТБ (94:73).

«Поздравляю «Парму» с хорошей игрой, заслуженная победа. Им удалось найти баланс атаки изнутри и снаружи.

Мы были к этому готовы, но соперник показал хороший процент попаданий с периметра и поставил нас в очень некомфортные условия, мы были вынуждены постоянно играть в роли догоняющих. Мы приближались на комфортные 4 очка, но соперник возвращался в игру за счет атак с периметра.

Сегодня были упущения, но сейчас есть время проанализировать ошибки и работать дальше», – сказал Коновалов.

После отъезда иностранцев ваш интерес к русскому баскетболу вырос?