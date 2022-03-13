Владислав Коновалов: «Джонсон и Петенев добавят «Автодору» энергии и агрессии»

Теги Евгений Колесников Автодор Единая лига ВТБ Владислав Коновалов Парма-Париматч Александр Петенев Джерон Джонсон Баскетбол

И.о. главного тренера «Автодора» Владислав Коновалов поделился ожиданиями от встречи с «Пармой» в рамках Лиги ВТБ, сообщил о возвращении в состав Джерона Джонсона и Александра Петенева, а также о травме у Евгения Колесникова.

«К предстоящей игре подошли в более позитивном настроении, к нам вернулся Джонсон из лазарета, приехал Александр Петенев из Владивостока. Это два игрока, которые добавят нам энергии и агрессии. Будет откуда стартовать, поддерживать быстрый переход. Эти игроки соответствуют нашему стилю игры.

К сожалению, Евгению Колесникову потребовалась пауза на восстановление от небольшого повреждения, но мы ожидаем его на следующую игру.

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» – неуступчивый соперник, с хорошим стилем, который был привит команде в начале сезона. Есть хорошие игроки, лидеры команды, тот же Воронов, знакомый нам Забелин, опытный Лиходей и ряд молодых игроков, которые помогают лидерам.

Нас ждет хорошая игра с хорошим конкурентным соперником. Мы готовы к борьбе, понимаем наш уровень и ожидаем от нашего состава хорошего выступления», – сказал Коновалов.

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