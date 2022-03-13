Вячеслав Шушаков: «При таком зале проигрывать просто нельзя»

Главный тренер «Пармы-Париматч» отметил поддержку пермских болельщиков в победном домашнем матче против (94:73) в рамках Лиги ВТБ.

«Можно сказать, что мы нашли ту игру, которую могли показать с самого начала матча.

В первой четверти позволили сопернику сделать 8 подборов в нападении. Но начиная со второй четверти, они потихоньку теряли преимущество, а мы его, в свою очередь, набирали. Взяли под контроль подбор, стали играть более рационально в нападении и нашли свои броски, которые и привели к победе.

При таком зале проигрывать просто нельзя! От этой атмсоферы и поддержки шестого игрока мы действительно зависим, от этого настроения и шума! «Молот» — место, которое намолено годами! Спасибо за поддержку!» – сказал Шушаков.

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