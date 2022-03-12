Ник Райт: «У этих «Лейкерс» нет ни малейшего шанса. Сезон окончен»

Эксперт НБА Ник Райт, который известен как большой поклонник , признался, что больше не верит в в этом сезоне.

«Я здесь, чтобы сказать вам, что у «Лейкерс» нет ни малейшего шанса. Им конец. Они мертвы. Все кончено. «Лейкерс» сезона-2021/22 вчера в матче против «Рокетс» официально умерли жалкой, посредственной смертью. Все кончено.

С Энтони Дэвисом или без него, у этой команды с этим тренером и этим составом нет шансов. Ни малейшего шанса. Сезон окончен. Я должен официально выбрать нового фаворита на Западе», – сказал Райт.

Данки через соперника – это сокровища НБА. Здесь целое исследование, чтобы определить лучших из лучших