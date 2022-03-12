Наверх
Sports.ru NBA

    Ник Райт: «У этих «Лейкерс» нет ни малейшего шанса. Сезон окончен»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Ник Райт Баскетбол

    Эксперт НБА Ник Райт, который известен как большой поклонник Леброна Джеймса, признался, что больше не верит в «Лейкерс» в этом сезоне.

    «Я здесь, чтобы сказать вам, что у «Лейкерс» нет ни малейшего шанса. Им конец. Они мертвы. Все кончено. «Лейкерс» сезона-2021/22 вчера в матче против «Рокетс» официально умерли жалкой, посредственной смертью. Все кончено.

    С Энтони Дэвисом или без него, у этой команды с этим тренером и этим составом нет шансов. Ни малейшего шанса. Сезон окончен. Я должен официально выбрать нового фаворита на Западе», – сказал Райт.

    Данки через соперника – это сокровища НБА. Здесь целое исследование, чтобы определить лучших из лучших

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные