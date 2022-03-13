Каспер Уэйр: «Счастлив, что представилась возможность играть за ЦСКА»

Американский защитник прокомментировал переход из красноярского «Енисея» в московский .

«Прежде всего, хочу поблагодарить . Там я проводил отличный сезон, меня приняли с распростертыми объятьями, товарищи по команде, руководство, тренеры очень хорошо ко мне относились, и я сохранил к ним теплые чувства.

Сейчас я счастлив, что представилась возможность играть за ЦСКА, восхищен, что могу защищать цвета клуба с такой историей. Хочу как можно скорее включиться в работу», – сказал Уэйр.

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