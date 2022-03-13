Скотти Барнс повторил достижение Дэймона Стаудемайра

Новичок в субботнем матче против (127:115) набрал 25 очков, сделал 8 подборов, 10 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

20-летний канадский форвард стал вторым новичком в истории «Рэпторс» после Дэймона Стаудемайра, набравшим 25+5+10 в одном матче. Стаудемайр был признан лучшим новичком НБА в 1996 году.

Барнс был выбран «Торонто» под 4-м номером драфта-2021.

Мобли – уже лидер мощной защиты, Каннингем чересчур самоуверен, Джейлен Грин – провал. Кто станет лучшим новичком этого года в НБА