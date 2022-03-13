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    Скотти Барнс повторил достижение Дэймона Стаудемайра

    Теги Денвер Дэймон Стаудемайр Торонто НБА Скотти Барнс Баскетбол

    Новичок «Торонто» Скотти Барнс в субботнем матче против «Денвера» (127:115) набрал 25 очков, сделал 8 подборов, 10 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

    20-летний канадский форвард стал вторым новичком в истории «Рэпторс» после Дэймона Стаудемайра, набравшим 25+5+10 в одном матче. Стаудемайр был признан лучшим новичком НБА в 1996 году.

    Барнс был выбран «Торонто» под 4-м номером драфта-2021.

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