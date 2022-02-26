Скотти Барнс – о рекордных 28 очках против «Шарлотт»: «После Матча звезд мои ноги стали свежее»

Форвард прокомментировал свою результативность в матче с «Шарлотт».

«Я бы сказал, что после перерыва на звезд мои ноги стали свежее. Снова чувствую себя хорошо. Сейчас самое время, чтобы сосредоточиться, вернуться к работе, и продолжить бороться за победы в матчах», – сказал Барнс.

Во встрече с форвард набрал рекордные для себя 28 очков. В своем первом сезоне в он набирает 14,7 очка и 7,4 подбора в среднем за игру.

«Рэпторз» уступили «Хорнетс» со счетом 93:125. Команда Барнса с показателями 32-26 идет на седьмом месте в Восточной конференции.