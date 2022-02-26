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    Скотти Барнс – о рекордных 28 очках против «Шарлотт»: «После Матча звезд мои ноги стали свежее»

    Теги Шарлотт Торонто НБА Матч всех звезд НБА Скотти Барнс Баскетбол

    Форвард «Торонто» Скотти Барнс прокомментировал свою результативность в матче с «Шарлотт».

    «Я бы сказал, что после перерыва на Матч звезд мои ноги стали свежее. Снова чувствую себя хорошо. Сейчас самое время, чтобы сосредоточиться, вернуться к работе, и продолжить бороться за победы в матчах», – сказал Барнс.

    Во встрече с «Шарлотт» форвард набрал рекордные для себя 28 очков. В своем первом сезоне в НБА он набирает 14,7 очка и 7,4 подбора в среднем за игру.

    «Рэпторз» уступили «Хорнетс» со счетом 93:125. Команда Барнса с показателями 32-26 идет на седьмом месте в Восточной конференции.

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