Никола Йокич сильно ударил Маркиффа Морриса в спину после фола. У игрока «Хит» повреждена шея

Во время матча – произошел инцидент с участием лидера хозяев и форварда флоридской команды .

Недовольный судейским решением в предыдущем эпизоде Моррис умышленно сфолил на действующем MVP в центре площадки. Серб в ответ нанес оппоненту сильный удар плечом в область спины.

Моррис оказался на паркете и через некоторое время его унесли с площадки на носилках. Позже он на собственных ногах покинул раздевалку «Хит». В клубе заявили, что у форварда, скорее всего, повреждение шеи.

Йокич и Моррис получили по неспортивному фолу второй степени и были удалены. После инцидента на площадке завязалась потасовка, из «Майами» получил технический.

Топ-75 игроков в истории НБА – альтернативная версия

Jokic and Markieff Morris both got ejected after exchanging fouls during Nuggets-Heat.



Morris was hurt but walked off the floor under his own power. pic.twitter.com/ReXnjRTHzu