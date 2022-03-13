45 очков Джордана Кларксона помогли «Юте» обыграть «Сакраменто»

Защитник «Юты» установил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 45 очков в победной игре против (134:125).

Кларксон вышел со скамейки запасных и реализовал 15 из 21 с игры, включая 7 из 13 из-за дуги, и 8 из 8 с линии штрафных за 35,5 минуты на паркете. Предыдущим рекордом 29-летнего защитника были 42 очка, набранные в феврале 2019 года в игре против «Нетс».

Кларксон выиграл дуэль у разыгрывающего «Кингз» Де’Аарона Фокса, который набрал в матче 41 очко и сделал 11 передач. Это третий матч в нынешнем сезоне, когда два соперника набрали 40+ очков. 3 января это сделали Трэй Янга («Атланта») и Анферни Саймонс («Портленд)», 6 февраля – Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Демар Дерозан («Чикаго»).

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