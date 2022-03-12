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    Грегг Попович – о 1-м месте по победам в НБА: «Разделяю этот рекорд со всеми игроками и тренерами, с которыми вместе работал»

    Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Баскетбол

    Главный тренер «Сперс» Грегг Попович высказался после матча с «Ютой» (104:102), по итогам которого вышел на 1-е место по победам среди тренеров в истории НБА.

    «Это наш общий рекорд. Это не мой рекорд. Он принадлежит всем людям в этом городе.

    К этому имеют отношение многие. Подобные вещи не могут принадлежать лишь одному человеку. Баскетбол – командный вид спорта.

    Вы постоянно объясняете своим игрокам, что они должны делать все вместе, и такой подход имел место по ходу всей моей жизни, мы работали сообща со всеми этими замечательными баскетболистами и тренерами, сотрудниками клуба. Мне повезло работать со всеми этими людьми, получать поддержку этого замечательного города. Поклонники поддерживают нас при любых обстоятельствах», – заявил Попович.

    В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс

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