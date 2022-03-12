Патрик Беверли: «У Энтони Эдвардса есть шанс стать Майклом Джорданом»

Разыгрывающий «Миннесоты» высоко оценил потенциал 20-летнего защитника команды .

«Я сказал ему... брат, у тебя есть шанс стать .

Этот парень не связывается ни с чем негативным... только позитив. Он безумно талантлив и мастеровит, он имеет шанс стать особенным, очень и очень особенным в этой лиге», – заявил Беверли.

1-й номер драфта-2020 набирает в текущем сезоне 21,3 очка, 4,6 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру.

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