Патрик Беверли бросал футболки фанатам «Миннесоты»

Защитник «Миннесоты» Патрик Беверли запускал фирменные футболки клуба в сторону зрителей на матче против «Портленда» (124:81).

Эпизод произошел в середине четвертой четверти, когда команда обеспечила себе победу, добившись разгромного преимущества над оппонентом.

В нынешнем сезоне Беверли набирает 9,1 очка, 4,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру.

Another update: now has the t-shirt gun pic.twitter.com/Re2kNCQHpj