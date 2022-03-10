Кайл Кузма: «В «Лейкерс» каждый год менял свою роль, но в «Вашингтоне» все иначе»

Форвард «Вашингтона» рассказал об изменениях в своей игре после перехода из .

«Для меня это была отличная смена ритма, смена обстановки. Я делал все, чтобы реализовать себя в «Лейкерс». Каждый год я менял свою роль, чтобы приносить больше пользы команде и сочетаться со звездными игроками. Но здесь все иначе, потому что мне не обязательно делать это. Здесь у меня другая роль. Сейчас моя игра отличается от той, которая была в первых 25 матчах сезона. Больше очков и просто больше действий с мячом. Классно находиться в ситуации, когда ты можешь быть собой и не притворяться», – сказал Кузма.

Форвард был обменян в перед началом нынешнего сезона после четырех лет в «Лейкерс».

Показатели Кузмы за «Уиззардс» составляют 17,2 очка и 8,7 подбора в среднем за игру.

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