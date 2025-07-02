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Андрей Сопин может перейти из «Самары» в «Темп-СУМЗ»

Андрей Сопин может сменить место продолжения карьеры.

Защитник завершал сезон-2024/25 в «Самаре» в качестве центральной фигуры в задней линии состава. На его счету 7,3 очка, 2,9 подбора, 3,7 передачи и 1 перехват за 25,4 минуты в среднем, а в последних матчах Сопин практически не садился на скамейку запасных.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», Сопин продолжит выступление в Суперлиге и перейдет в «Темп-СУМЗ».

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
logoТемп-СУМЗ
logoАндрей Сопин
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамара
суперлига Россия
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