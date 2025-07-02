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«Мэверикс» отложили обсуждение продления Джейсона Кидда до более позднего срока, оставив ситуацию с ним неопределенной

Джейсон Кидд все еще не получил свой новый контракт.

Главный тренер «Далласа» был ключевой целью «Никс» с самого начала кампании по поиску замены Тому Тибодо.

Офис «Мэверикс» заявил о новом соглашении для своего специалиста, а Нико Харрисон заверил журналистов, что Кидд останется во главе команды в следующем сезоне.

Репортер из Нью-Йорка Стив Поппер заявил, что за исключением публичных заявлений Кидд не получил конкретного четкого предложения, что оставляет ситуацию подвешенной.

По сообщению репортера Стефана Бонди, клуб решил отложить обсуждение продления до более позднего срока в это межсезонье.

«Никс» склоняются в сторону Майка Брауна в качестве основного кандидата, но так и напрямую не отказались от идеи с Джейсоном Киддом.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report
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